Mercato Juventus: Paratici segue una doppia pista per l'attaccante

Rinforzare l’attacco diventa la priorità numero uno della Juventus in vista della prossima stagione. I bianconeri si ritrovano in un momento decisivo dell’anno con la coperta corta nel reparto offensivo, dove il 36enne Cristiano Ronaldo è rimasto l’unica punta di ruolo disponibile: uno sbaglio da non ripetere nella prossima estate.

Si prevede una rivoluzione: il riscatto di Alvaro Morata potrebbe non arrivare, e la partenza di Paulo Dybala sembra ormai sempre più certa dopo le difficoltà del rinnovo del contratto e la stagione fallimentare che sta vivendo la Joya.

Paratici si sta guardando intorno, ed ha individuato due possibili obiettivi per l’estate. Il primo è Sergio Aguero: il Kun è in scadenza di contratto con il Manchester City e non ha trovato l’accordo con il club inglese per il rinnovo. A giugno potrebbe andarsene a parametro zero e la Juventus è molto interessata: secondo Epsn se la gioca con il Psg.

L’altra pista porta a un vecchio obiettivo, Arek Milik. Nonostante il passaggio al Marsiglia il bomber polacco resta in lista acquisti da parte della Juventus, e secondo quanto riporta calciomercato.com, gli agenti del giocatore sono riusciti a far inserire una clausola rescissoria dal valore pari a quanto speso per acquistarlo: il giocatore potrebbe così tornare subito in Serie A per la “modica” cifra di 12 milioni di euro.

Un colpo low cost che stuzzica Fabio Paratici: la situazione si potrebbe sbloccare nei prossimi mesi.

OMNISPORT | 28-02-2021 14:39