Maurizio Sarri torna in panchina e chiama Mauro Icardi

Maurizio Sarri in pole position per la panchina della Roma: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è l’ex allenatore della Juventus il candidato numero uno alla successione di Paulo Fonseca, sempre più sulla graticola dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, che complica non poco la volata per la prossima Champions League.

Secondo la rosea i Friedkin avrebbero già contattato il tecnico toscano, che avrebbe sottoscritto un pre-accordo che gli consentirebbe di progettare la squadra che verrà. Si sarebbe invece decisamente raffreddata la pista che porta a Massimiliano Allegri, in questo momento più vicino alla Juventus che alla società capitolina.

Con Sarri, potrebbe sbarcare a Roma anche Mauro Icardi. Secondo il Corriere dello Sport l’attaccante argentino sarebbe stato proposto ai giallorossi nelle scorse settimane: il giocatore è in odore di addio dal Psg e spera di tornare in Italia.

L’affare potrebbe essere portato a termine con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma resta l’ostacolo ingaggio, troppo alto per il budget della società capitolina. L’ex Inter prenderebbe il posto di Edin Dzeko, la cui partenza libererebbe la Roma da uno stipendio da 7,5 milioni di euro l’anno: Maurito non può usufruire del decreto crescita come Cristiano Ronaldo, ma i Friedkin starebbero in ogni caso valutando l’investimento e potrebbero prendere decisioni importanti nelle prossime settimane.

OMNISPORT | 23-03-2021 09:57