Max Allegri, arriva la svolta: panchina a sorpresa per l'ex Juve

Potrebbe arrivare presto la svolta per Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, tra i più affermati a livello europeo, è ormai fermo da due anni dopo l’addio ai bianconeri nel 2019. Il mister toscano è stato accostato in questo periodo a diverse big del Vecchio Continente, ma per un motivo o per l’altro la sua candidatura è stata accantonata.

Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra sembrano ora indirizzare l’allenatore toscano verso la Premier League: secondo quanto riportato dal Times, il Leeds United sarebbe sulle tracce del mister livornese, opzionato in caso di un addio di Marcelo Bielsa. L’ambizioso club britannico punta a grandi traguardi e potrebbe affidarsi ad Allegri, che potrebbe così provare un’avventura Oltremanica come già successo in passato ad altri due ex allenatori juventini, Antonio Conte e Maurizio Sarri.

Oltre al Leeds, su Allegri c’è da qualche settimana la Roma: Friedkin vuole rivoluzionare la squadra in vista della prossima stagione e a capo del progetto vorrebbe metterci proprio l’ex Juventus. Secondo le voci un contatto tra le due parti sarebbe già avvenuto: Allegri chiede garanzie importanti sul progetto e sullo stipendio, oltre che sul suo staff.

Così si è espresso alcuni giorni fa l’agente dell’allenatore, Giovanni Branchini, a 1 Station Radio: “Sono arrivate diverse proposte che non sono state prese in considerazione. C’è molta tranquillità da parte sua. Dopo questo periodo di riposo, all’inizio godibile e ora più forzato, c’è necessità di entrare. Serve, però, un progetto che lo convinca. Finora non è arrivato”.

OMNISPORT | 16-03-2021 10:05