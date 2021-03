Il ritorno di Allegri: le ragioni che lo hanno spinto a frenare

Massimiliano Allegri è tra gli allenatori più ambiti e rimpianti: il suo ritorno pare ormai imminente, quasi auspicabile per alcune squadre che sono in cerca d’autore e identità, del suo ordine e della sua concretezza. Lo stile Allegri, tecnico spigliato e fumantino eppure aziendalista, è quello a cui accenna anche Fabio Capello, quando analizza la debacle juventina contro il Porto in Champions e che, indirettamente quasi suo malgrado, loda davanti all’epilogo bianconero.

Allegri: i rifiuti decisi a PSG e Chelsea per ragioni familiari

Adesso che si scopre corteggiato e apprezzato, Massimiliano Allegri da Livorno è pronto a tornare sulla panchina. E a confermarlo è il suo mentore e pigmalione, Giovanni Galeone, che in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del futuro dell’ex tecnico bianconero:

“Ha detto di no prima al PSG e al Chelsea, e dopo anche ad Arsenal e Atletico Madrid”.

Galeone ha rivelato i motivi personali che lo hanno indotto a rallentare e a rifiutare le offerte più appetibili, per chiunque altro:

“Ha avuto problemi con la mamma – ha rivelato – ma ora rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo”. L’80enne ex tecnico napoletano, che nella sua carriera ha anche allenato Pescara, Perugia e Udinese ha sottolineato le sue qualità: “È vero che ha tanti collaboratori ma è un tecnico che riesce a gestire la squadra in un certo modo”.

L’addio alla Juventus di Allegri

Massimiliano Allegri si era separato dalla Juventus al termine della stagione 2018/2019, senza conquistare quella Champions sfiorata con le lacrime agli occhi in una conferenza stampa che parve un torto all’uomo e all’allenatore.

In fondo, poi, Maurizio Sarri non ha saputo fare di meglio e così anche il giovane e inesperto Andrea Pirlo alimentando così il rimpianto Allegri, di un allenatore pragmatico ma solido.

Roma e Napoli: dove andrà Allegri

Ha smania di ritornare sui campi, il tecnico ma dove è ancora dubbio, dopo il rifiuto eclatante di offerte allettanti da parte di Chelsea e PSG. Dove allenerà Allegri? Durante l’ultima sessione di calciomerc ato, è stato avvistato con Tiago Pinto e le speranze che potesse approdare alla Roma si gonfiarono, così come quelle dei napoletani quando parve imminente il saluto al ribelle Gattuso.

“Sì che qualche volta si sono sentiti con De Laurentiis – ha detto Galeone – c’è stima reciproca fra loro e sarebbe una grande idea avere Benitez come direttore tecnico o generale”.

VIRGILIO SPORT | 10-03-2021 11:35