Roma, Massimiliano Allegri pone una condizione per accettare

Uno dei fronti più caldi di questo gennaio di trattative è senza dubbio quello relativo all’allenatore della Roma. I pessimi risultati dell’ultimo periodo, insieme all’incredibile caso Dzeko (che sta sconvolgendo i piani di mercato giallorossi), pongono Fonseca in una situazione estremamente delicata. Il tecnico portoghese si gioca tutto nel prossimo mese ma, con ogni probabilità, la sua avventura nella Capitale si concluderà comunque, al più tardi, al termine di questa stagione.

Nei giorni scorsi è stato riportato di un incontro (si dice casuale) tra i dirigenti romanisti e Massimiliano Allegri, ormai a spasso dal giungo 2019 dopo la fine dela rapporto con la Juventus. Il tecnico livornese avrebbe tantissima voglia di tornare ad allenare ma considera solo squadre ed ingaggi veramente Top.

Come riporta” La Gazzetta dello Sport”, infatti, nonostante Allegri resti la pista numero uno per la panchina della Roma, l’ex Juve avrebbe posto una condizione per acettare l’incarico: la partecipazione alla Champions da parte del club capitolino.

La Roma attualmente occupa il 4° posto con 37 punti, e oggi alle 18:00 affronterà all’Olimpico il Parma di Roberto D’aversa, il primo step da superare per Fonseca per riconnquistarsi la fiducia della dirigenza.

OMNISPORT | 31-01-2021 10:34