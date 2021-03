Icardi: "Al PSG sto bene, qui si vincono i trofei"

La stagione era iniziata in salita per via della positività al Covid-19 e di qualche infortunio, ostacoli brillantemente aggirati col passare delle settimane: Mauro Icardi è tornato a fare ciò che ama, ossia il goal, e il PSG ne sta beneficiando su tutti i fronti.

Intervistato da ‘PSG TV’, l’attaccante argentino si è detto felice di aver legato il suo futuro alla società parigina che, quasi un anno fa, lo ha riscattato per 50 milioni più bonus dall’Inter. “Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per fare la differenza e aiutare la squadra con i miei goal. E’ stato un buon anno. Mi ha fatto piacere che il club abbia deciso di far valere l’opzione di riscatto del mio cartellino e che mi abbia proposto un contratto di quattro anni. Per me è stato un onore e motivo di orgoglio, come ho detto il giorno in cui sono arrivato a Parigi. Mi trovo bene qui, in una grande squadra che vince i trofei. Questo è ciò che un giocatore cerca”.

La pandemia ha stravolto i piani iniziali del club, condizionato anche dall’assenza totale di una pre-season estiva. “Penso che per noi sia stato difficile con tutti questi cambiamenti dovuti al Covid-19. Abbiamo giocato due finali di coppa e siamo arrivati a quella di Champions League. Quando la Champions è finita, siamo tornati a Parigi per giocare una Ligue 1 già iniziata e senza una pre-season alle spalle. Durante la prima parte della stagione abbiamo avuto molti infortuni che ci hanno penalizzato, così come le altre squadre impegnate nella Final Eight”.

L’arrivo in panchina del connazionale Pochettino ha fatto piacere a Icardi che sogna di continuare ad alzare trofei per non perdere una piacevole abitudine. “L’arrivo del nuovo allenatore è stato un bene per la squadra e soprattutto per me che parlo spagnolo. Possiamo comunicare meglio. Dobbiamo ringraziare anche Tuchel per il lavoro svolto, ogni tecnico ha le sue idee e il suo modo di giocare. Ci siamo messi a disposizione di Pochettino e del suo staff fin dal primo giorno. Volevamo avviare un nuovo ciclo per poter ottenere il massimo, vale a dire vincere le partite e alzare i trofei”.

OMNISPORT | 26-03-2021 08:32