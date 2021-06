Mercato Inter: al lavoro per soffiare un top player del Milan

L’Inter sta lavorando per allestire una rosa competitiva per la stagione 2020/21, nonostante le indicazioni del presidente Steven Zhang di cercare di contenere i costi il più possibile.

In attesa di novità sul fronte Achraf Hakimi (Chelsea sempre il pole position), il club nerazzurro, secondo Sky Sport, starebbe facendo sul serio per Hakan Calhanoglu, attualmente ad Euro 2020 con la sua Turchia.

Il centrocampista turco è in scadenza di contratto con il Diavolo (30 giugno) e, al momento, il rinnovo con il club rossonero è ancora in alto mare. Tanta la distanza tra le parti a livello economico.

L’Inter sarebbe pronta ad approfittarne. Si parla di una proposta di ben sei milioni di euro a stagione, esattamente quello che vorrebbe l’entourage del giocatore turco.

Il Milan non vorrebbe perdere Hakan Calhanoglu, uno degli uomini chiave del tecnico Stefano Pioli ma non pare intenzionato neppure a spendere troppo per il suo rinnovo.

Da qui la concreta possibilità che il centrocampista turco cambi sponda milanese. Viste le condizioni fisiche tutte da valutare di Christian Eriksen, Hakan Calhanoglu sarebbe un colpo eccezionale per l’Inter.

Nei prossimi giorni sono attese novità importanti sul fronte Hakan Calhanoglu. La sua permanenza al Milan, al momento, pare sempre più improbabile. L’Inter lo aspetta.

OMNISPORT | 21-06-2021 08:46