Mercato Inter: c'è la data del primo colpo nerazzurro

L'Inter stringe i tempi per il trasferimento di Arturo Vidal in nerazzurro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'affondo di Beppe Marotta arriverà dopo la partita di Supercoppa spagnola che il Barcellona disputerà a Gedda, in Arabia Saudita, dall'8 gennaio in avanti.

L'Inter giochererebbe così ancora almeno due partite di campionato, contro Napoli e Atalanta, senza il Guerriero, che però potrebbe essere pronto per l'inizio del girone di ritorno, il 19 gennaio a Lecce.

La situazione del centrocampista cileno si è fatta intricata dopo la denuncia nei confronti del Barcellona per i premi non pagati nella scorsa stagione.

Il club blaugrana è pronto a cedere il giocatore ma chiede 20 milioni di euro, mentre Marotta, dopo una prima offerta di 12 milioni, è pronto a spingersi fino a 15 milioni con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La società meneghina è da tempo in contatto con l'agente del giocatore, Felicevich. Secondo la rosea filtra il massimo ottimismo per la chiusura dell'affare.

