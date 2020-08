Mercato Inter: Conte ha fatto la sua scelta

Dopo essersi chiarito con la società, Antonio Conte è impegnato, in prima persona, per far capire agli uomini di mercato nerazzurri cosa gli serve per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la priorità dell’allenatore nerazzurro sarebbe Arturo Vidal. Il cileno è considerato un uomo chiave per Antonio Conte. Da qui la decisione di puntare su di lui per rinforzare il centrocampo.

Il duo Marotta-Ausilio avrebbe già riallacciato i rapporti con Fernando Felicevich, agente del cileno. La strategia dell’Inter sarebbe chiara: trovare un accordo con il giocatore e spendere il meno possibile per il suo cartellino (è in scadenza con il Barcellona al termine della prossima stagione).

Non è la prima volta che il nome di Arturo Vidal viene accostato all’Inter ma, questa volta, la trattativa potrebbe davvero concludersi positivamente. Il cileno, 33 anni, è ancora uno dei centrocampisti migliori in circolazione.

L’arrivo dell’ex bianconero porterà, inevitabilmente, ad una cessione importante. Al momento, l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter sarebbe Marcelo Brozovic. Il Bayern Monaco ci starebbe pensando, attenzione anche alle sirene inglesi.

Un’altra conseguenza del possibile acquisto di Arturo Vidal sarebbe la non permanenza all’Inter di Radja Nainggolan. Il belga, di rientro dal prestito al Cagliari, verrebbe quindi rimesso sul mercato (a meno che Antonio Conte non decida di puntare i piedi).

Insomma, in attesa di firmare Sandro Tonali, l’Inter si sarebbe attivata per accontentare Antonio Conte. La scelta finale sarebbe quella di riportare in Italia Arturo Vidal, uno che, con la Juventus, ha fatto la differenza.

OMNISPORT | 27-08-2020 07:58