Mercato Inter, duello con la Juventus per un attaccante

Sergio Aguero cerca squadra: il prolifico ed esperto attaccante argentino, storico bomber del Manchester City, lascerà l’Inghilterra a fine stagione a parametro zero ed è alla ricerca di un club per l’ultima parte della sua carriera.

La punta albiceleste, già accostata a Barcellona e Juventus nelle ultime settimane (sia Lionel Messi, sia Cristiano Ronaldo sono forti punti d’attrazione per il Kun), secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport sarebbe finita ora nel mirino dell’Inter.

Sarebbe stato lo stesso entourage del giocatore a proporlo ai nerazzurri: Beppe Marotta e Piero Ausilio, che come Antonio Conte stanno aspettando segnali da Steven Zang per quanto riguarda la situazione societaria ed il mercato estivo, per ora prendono tempo per capire quali siano i reali margini di manovra.

Aguero arriverebbe a parametro zero, ma chiede uno stipendio di almeno 7/8 milioni di euro per due stagioni. L’Inter è dietro a Barcellona e Juventus, ma resta alla finestra in attesa dell’occasione giusta, soprattutto se dovessero riprendere quota le voci di un possibile addio di Lautaro Martinez in estate.

La partenza del Toro aprirebbe le porte all’arrivo a Milano del Kun, che comporrebbe con Romelu Lukaku un’accoppiata di tutto rispetto. Aguero ha segnato in Premier League 181 reti in 272 partite di campionato, anche se arriva da una stagione molto complicata tra infortuni e scelte tecniche, con appena 9 presenze totali e un gol.

OMNISPORT | 24-04-2021 17:14