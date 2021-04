Mercato Juve: accelerata per il bomber, offerto un contratto biennale

La Juventus si muove per Sergio Aguero. Secondo i media spagnoli, in particolare il catalano Sport, il club bianconero è in piena corsa per l’ingaggio dell’attaccante argentino, che si svincolerà a parametro zero dal Manchester City al termine della stagione.

Il Kun è una delle punte accostate alla Vecchia Signora, che in estate dirà addio ad almeno uno tra Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata, ed è alla ricerca di un centravanti che possa alzare il livello del reparto offensivo.

Secondo Sport non ci sarebbero stati solo contatti ma una prima vera offerta da parte di Fabio Paratici: un precontratto da quasi 10 milioni di euro a stagione, sfruttando il decreto crescita.

Su Aguero si era espresso favorevolmente l’ex Franco Causio, che l’aveva paragonato a Tevez: “Lo vedrei molto bene. Ha dimostrato di poter fare comodo a tante squadre, a patto però che stia bene fisicamente. Può diventare il Tevez-bis? Assolutamente sì, l’importante è che si presenti motivato e con la voglia di vincere ancora, come fece Tevez. A 32 anni adesso non sei più vecchio. Fossi nella Juventus un contratto di un paio d’anni glielo farei, perché sono convinto che Aguero possa ancora dare tanto”, aveva detto alla Gazzetta dello Sport.

L’albiceleste è cercato da tempo dal Barcellona, e proprio in questi giorni si è parlato della presenza dell‘agente dell’argentino in Catalogna. I blaugrana conteranno soprattutto sull’amicizia del giocatore con Lionel Messi, sperando con il suo ingaggio di convincere così la Pulce stessa a restare.

OMNISPORT | 13-04-2021 22:10