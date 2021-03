Tra sogno e polemiche, il nuovo obiettivo Juve infiamma il web

Dopo l’eliminazione dalla Champions League la Juventus s’è affrettata ad annunciare che non ha alcuna intenzione di liberarsi di Cristiano Ronaldo, nonostante l’età del fuoriclasse portoghese avanzi (ha 36 anni) e il suo ingaggio da 30 milioni netti all’anno pesi come un macigno sul bilancio del club bianconero.

Aguero nel mirino della Juve

Una notizia lanciata oggi in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport, però, ha riaperto il dibattito sul portoghese e fatto sorgere nuovi dubbi sulla sua permanenza alla Juve. Secondo il quotidiano, infatti, la Juve avrebbe messo nel mirino Sergio Aguero, in uscita dal Manchester City. Il bomber argentino ha 33 anni e al City vanta un contratto da oltre 15 milioni di euro: la sua compatibilità con Ronaldo dal puro punto di vista finanziario per la Juve sarebbe piuttosto complicata.

“Aguero guadagna 15 milioni netti (in Italia per lui sono 22,5 lordi). Al via della prossima stagione avrà 33 anni. Se la Juve si liberasse di Ronaldo, che ha 36 anni e costa 90 milioni l’anno, avrebbe senso. Altrimenti per quanto bravo sarebbe la solita pazzia ammazza bilanci”, il punto di Paolo Ziliani, solito a fare i conti in tasca alla Juve.

Juventini spaccati sull’argentino

Ai tifosi, però, piace pensare che l’argentino possa davvero arrivare in bianconero. “Io sono convinto che Aguero sia una pista reale – scrive Jossep -. Non perché lo leggo sui giornali, ma perché la Juve aveva puntato su Suarez lo scorso anno e può benissimo fare lo stesso con il Kun”.

Altri juventini obiettano, ma non per ragioni legate al portafogli. “L’importante è che dia garanzie fisiche… – scrive Fabius – poi ovviamente non dovranno fargli un contratto spropositato e troppo lungo”. Altri tifosi, invece, non credono che prendere Aguero sia la soluzione ai problemi della Juve. “Non abbiamo bisogno di un nuovo paziente della J Medical”, scrive sarcasticamente Ashirson. E Daniel: “Semplicemente non possiamo permettercelo”.

SPORTEVAI | 31-03-2021 10:08