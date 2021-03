Mercato Juve: Ronaldo approva, offerto un contratto al bomber dei sogni

La Juventus si muove concretamente per Sergio Aguero. L’attaccante argentino ha annunciato nei giorni scorsi la decisione di svincolarsi a parametro zero dal Manchester City dopo dieci anni, scatenando così l’interesse di tante big europee: oltre ai bianconeri, piace anche a Barcellona e Paris Saint Germain.

La Vecchia Signora è in verità da tempo sul giocatore, e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i primi sondaggi risalgono ad alcuni mesi fa. Fabio Paratici vuole muoversi in fretta, per anticipare le altre pretendenti: sfruttando il decreto crescita, che permetterebbe un risparmio del 50% sulle tasse, i bianconeri sarebbero pronti ad offrire un contratto triennale da 10 milioni di euro netti a stagione (15 milioni lordi).

L’arrivo del Kun a Torino, che avrebbe ricevuto anche il via libera di Cristiano Ronaldo, sarebbe possibile in caso di una cessione di Paulo Dybala: Aguero ha anche il passaporto spagnolo, una condizione che faciliterebbe di molto l’affare.

“Vedrei molto bene Aguero alla Juventus – ha approvato l’ex bianconero Franco Causio in una intervista alla Gazzetta -. A 32 anni adesso non sei più considerato vecchio. Ricordo quando Bearzot ai Mondiali dell’82 disse: “Porto un anziano”, riferito a me che all’epoca ne avevo 33. Adesso la carta d’identità pesa molto meno per un calciatore, basta guardare Ibrahimovic, che ne ha 40, e Buffon che ha già compiuto i 43. Se uno sta bene fisicamente l’età non conta. Io se fossi nella Juventus un contratto di un paio glielo farei, perché sono convinto che Aguero possa ancora dare tanto”.

Secondo Causio, Aguero potrebbe avere un impatto alla Tevez: “Assolutamente sì, l’importante è che arrivi motivato e con la voglia di vincere ancora, come fece Tevez”.

OMNISPORT | 31-03-2021 09:20