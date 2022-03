Mercato Inter, il futuro di Sanchez è un rebus

14-03-2022 11:43

Un suo gol nel recupero ha evitato all’Inter di perdere in casa del Torino. Sanchez è stato nuovamente determinante ma il suo futuro è ancora avvolto nel mistero.

L’Inter deve fare spazio (in entrata Scamacca) e il cileno sembra l’indiziato numero uno per fare le valigie. Anche perchè il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2023, pesa molto: sette milioni di euro a stagione netti è l’ingaggio del Nino Maravilla. Da non escludere che si tenti la via del rinnovo a cifre molto più contenute.

OMNISPORT