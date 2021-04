Mercato Inter, il prossimo colpo è in Inghilterra: l'indiscrezione

Mentre l’Inter di Antonio Conte è sempre più lanciata verso lo scudetto, i dirigenti nerazzurri cominciano a delineare le strategie per la prossima campagna acquisti estiva, che per forza di cose sarà condizionata dalla complicata situazione societaria di Suning. Il mister leccese vuole rinforzi di alto livello in tutti i reparti per poter puntare a fare un’ottimo percorso in Champions League: un colpo potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

Secondo Espn infatti il club nerazzurro ha messo gli occhi su Jesse Lingard, nazionale inglese attualmente al West Ham ma di proprietà del Manchester United. Il giocatore classe 1992, che arrivava da un periodo cupo nei Red Devils, è rinato in prestito negli Hammers, dove in nove partite ha messo a segno 8 gol e 4 assist dallo scorso febbraio. Un impressionante ruolino di marcia che ha permesso al club londinese di issarsi fino al quarto posto in classifica.

Lingard, giocatore tecnico in grado di coprire sia il ruolo di ala sinistra sia quello di seconda punta o trequartista, ha attirato l’attenzione anche di grandi club come Psg e Real Madrid, ingolositi dal prezzo del cartellino relativamente basso (è valutato circa 25 milioni di euro).

In caso di mancato riscatto da parte degli Hammers si scatenerebbe l’asta, e secondo Espn sarebbero stati avviati i primi contatti anche da parte dei dirigenti nerazzurri. Un grande sponsor di Lingard è Romelu Lukaku, suo ex compagno negli anni di Manchester e ora trascinatore dell’Inter in campionato: il bomber belga ha recentemente applaudito sui social Lingard per le sue prestazioni, e potrebbe avere un ruolo importante nel corteggiamento al giocatore.

