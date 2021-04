Conte: “Percorso importante, ma va completato”

E’ una vigilia importante quella che si sta vivendo in casa Inter . La compagine nerazzurra infatti, mercoledì sera affronterà il Sassuolo nel recupero del match valido per il 28° turno del campionato di Serie A.

I meneghini, che sono reduci da ben nove successi consecutivi nel torneo, hanno a disposizione la chance per allungare ulteriormente quel gap con il Milan secondo in classifica che attualmente parla di otto lunghezze di vantaggio.

Antonio Conte non ha presentato il match nella consueta conferenza stampa, ma ha parlato ai canali ufficiali dell’ Inter: “Affrontiamo una squadra che ha una propria identità – si legge sul sito dell’Inter – caratteristiche ben precise, è da un po’ di tempo che lavorano con Roberto De Zerbi che è un ottimo allenatore, quindi bisognerà fare grande attenzione, rispettare tutto e tutti ma cercare di fare la nostra partita e ottenere il massimo anche domani”.

L’Inter negli ultimi tempi ha dimostrato un’eccellente solidità difensiva: “Di solito se vuoi fare campionati da protagonista ci deve essere sempre un grandissimo equilibrio tra fase offensiva e difensiva. A inizio campionato abbiamo subito tanti gol, non c’erano i giusti equilibri ma piano piano siamo arrivati a fare delle valutazioni insieme ai ragazzi per trovare la formula migliore per non perdere niente nella fase offensiva ma trovare più solidità nella fase difensiva”.

Inter e Sassuolo hanno avuto pochissimo tempo per preparare questo recupero: “Inciderà il giusto, per noi come per il Sassuolo. Siamo abituati a dover giocare dopo 3 o 4 giorni, penso che in questo momento oltre il fatto del recupero sarà importante avere il giusto entusiasmo e la voglia perché stiamo facendo cose importanti però il percorso deve essere completato”.

Quella guidata da Antonio Conte è la squadra che corre di più in Serie A: “Penso che la giusta condizione fisica sia importante a prescindere, il giocatore si deve sentire bene quando gioca la partita, ma l’importante è che si corra nella giusta maniera, sia in fase di possesso che di non possesso”.

Rispetto ad inizio stagione, la compagine nerazzurra sta mostrando anche maggiore cinismo: “È importante quando crei le occasioni cercare di sfruttarle. L’Inter penso sia la squadra che crea di più nell’area avversaria e quando c’è la situazione giusta devi cercare di fare gol anche perché se non fai gol al massimo pareggi la partita”.

Conte ha svelato qual è uno dei segreti dell’Inter capolista: “In tutte le squadre pensare con il “noi” è la cosa più importante perché il singolo non fa vincere una squadra, è l’insieme della squadra che esalta le qualità del singolo. Questo i ragazzi l’hanno capito e stanno lavorando tuti nella stessa direzione”.

Infine un accenno a Lautaro Martinez: “Lautaro è cresciuto in tutto, nel tenere palla, nell’attaccare la profondità. Come gli altri ha fatto dei miglioramenti veramente importanti e deve continuare su questa strada perché calcolando anche la giovane età ha un grande avvenire davanti a lui”.

OMNISPORT | 06-04-2021 16:52