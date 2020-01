Mercato Inter, Marotta sorprende tutti e pesca dallo United

L’Inter non ha nessuna intenzione di perdere tempo. Il club nerazzurro è attivissimo sul mercato. Tanta la voglia di accontentare Antonio Conte, regalandogli rinforzi che possano aumentare il tasso qualitativo della rosa per duellare ad armi pari con la Juventus.

In attesa di novità sul fronte Arturo Vidal (si attendono risposte da Barcellona), l’Inter avrebbe trovato l’esterno difensivo che stava cercando. Niente Marcos Alonso (richieste del Chelsea troppo alte), la scelta sarebbe ricaduta, secondo Sky Sport, su Ashley Young.

Il capitano del Manchester United (è un Red Devils dal 2011) è in scadenza di contratto e, quest’anno, fatica a trovare spazio. A 34 anni avrebbe voglia di mettersi in gioco altrove. Nello specifico, avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento all’Inter.

Beppe Marotta avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage del giocatore. All’esterno inglese sarà garantito un contratto di 18 mesi, offerta che Ashley Young gradirebbe. Per la classica fumata bianca mancherebbe solo l’ok dello United.

Da capire se il Manchester United lascerà andare il suo capitano a zero o chiederà un indennizzo. I rapporti con l’Inter sono eccellenti come confermano i recenti acquisti, da parte dei nerazzurri, di Romelu Lukaku, attuale stella nerazzurra, e Alexis Sanchez.

Non appena la trattativa con lo United sarà conclusa, l’Inter si concentrerà anche sul fronte cessioni. C’è la volontà di trovare la soluzione migliore per Gabigol. Il brasiliano è al centro di tantissime voci di mercato e starebbe per decidere il proprio futuro.

Con i soldi incassati dalla cessione di Gabigol, si andrà alla ricerca di un centrocampista di valore. Se Arturo Vidal resterà al Barcellona, attenzione ad un nome a sorpresa, proprio come accaduto con Ashley Young.

