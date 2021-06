Mercato Inter: nome a sorpresa per l'attacco, scambio con il Napoli

Gli uomini di mercato dell’Inter stanno valutando in questi giorni un nome nuovo per rinforzare l’attacco: Andrea Petagna. Nella giornata di mercoledì l’agente Giuseppe Riso ha proposto la punta del Napoli ai nerazzurri, che sono alla ricerca di un giocatore in grado di ricoprire il ruolo di vice Lukaku in vista della prossima stagione.

Petagna è reduce da un anno difficile sotto il Vesuvio, chiuso in attacco da Osimhen e Mertens, e difficilmente la situazione cambierà nella prossima stagione con l’arrivo di Luciano Spalletti. Il giocatore non è quindi considerato incedibile dal club azzurro ed è alla ricerca di una nuova sistemazione.

L’Inter è da tempo alla ricerca di un vice affidabile di Lukaku, a breve cederà Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti a titolo definitivo e anche il futuro di Alexis Sanchez è tutto da valutare a causa dei continui infortuni del cileno. Petagna ha le caratteristiche giuste, ma il Biscione non ha intenzione di spendere soldi e difficilmente il Napoli lo lascerà andare in prestito.

Secondo FcInternews, le parti stanno valutando così un possibile scambio di mercato: Luciano Spalletti apprezza Gagliardini e Vecino, entrambi allenati quando sedeva sulla panchina nerazzurra, e uno dei due potrebbe finire nell’affare. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità.

Petagna nella scorsa stagione ha collezionato 36 presenze nel Napoli, andando a segno in 5 occasioni.

OMNISPORT | 23-06-2021 12:56