Inter: è il giorno dell'ufficialità di Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è pronto per diventare un calciatore dell’Inter. Il trequartista turco classe 1994 è infatti rientrato a Milano nella tarda serata di ieri e ha iniziato in mattinata le visite mediche di rito con il club nerazzurro prima della firma sul contratto e dell’ufficialità dell’affare.

Calhanoglu arriva a parametro zero dal Milan dopo quattro stagioni in rossonero e dovrebbe firmare un contratto triennale coi nerazzurri, con opzione per una quarta stagione, da circa 5 milioni di euro annui, per la precisione 4,5 per la prima stagione e 5 per le altre due.

Il fantasista turco ha effettuato le visite alle 9,30 alla Clinica Humanitas di Rozzano, mentre all’ora di pranzo si sottoporrà al test di idoneità al Coni, poi si recherà nella sede del club nerazzurro per la firma sul contratto.

Nato l’8 febbraio di 27 anni fa a Mannheim, è cresciuto nelle giovanili del Waldhof, squadra della città tedesca del Land del Baden-Wurttemberg. Prima di approdare al Milan nel 2017 la sua carriera calcistica si è svolta tutta in Germania: nel 2009 è passato al Karlsruhe, con cui ha esordito nel calcio professionistico, nel 2013 all’Amburgo e nel 2014 al Bayer Leverkusen.

Con la maglia della Turchia ha invece debuttato a 19 anni, nel 2013, collezionando 59 presenze e 13 gol, mentre nel quadriennio col Milan, tra tutte le competizioni, ha totalizzato 172 presenze e 32 gol.

Seguono ulteriori aggiornamenti.

OMNISPORT | 22-06-2021 11:40