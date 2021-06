Mercato Milan, è tutto fatto: Calhanoglu tradisce i rossoneri

Adesso è tutto vero: Calhanoglu è pronto a diventare un calciatore dell’Inter. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi contatti tra il club nerazzurro e il giocatore del Milan, in scadenza di contratto il 30 giugno. A pochi giorni dal termine l’intesa non è ancora stata trovata e il centrocampista turco si è fatto convincere dal progetto di Simone Inzaghi.

Solo qualche giorno fa, alla vigilia di Italia-Turchia, Calhanoglu ha parlato così del suo futuro: “Ho sentito tre giorni fa Paolo Maldini, mi ha chiamato. Abbiamo parlato del Milan, ho detto che volevo concentrarmi sull’Europeo. La prima responsabilità ce l’hanno loro, con grande rispetto però parlerò sempre con Maldini e Massara“.

L’Europeo non è andato bene per la Turchia e Calhanoglu ha deluso le attese a Euro 2020, con la squadra di Gunes che ha chiuso il girone vinto dall’Italia all’ultimo posto, con zero punti conquistati. Adesso il centrocampista classe 1994 ha voglia di riscattarsi ed è pronto a tornare a Milano, ma con una casacca diversa. Domani mattina sosterrà le visite mediche con l’Inter e al termine degli esami Calhanoglu firmerà un contratto triennale a 5 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus. Un milione in più rispetto all’offerta del club rossonero.

Simone Inzaghi lo vede come un Luis Alberto alla Lazio e vuole affidargli un ruolo importante nella sua Inter. Calhanoglu si trova bene in Italia ed è contento di restare in Serie A, nella sua Milano. Insieme ai suoi nuovi compagni avrà come obiettivo quello di provare a rivincere lo scudetto e superare il girone di Champions League.

OMNISPORT | 21-06-2021 13:49