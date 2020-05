Mercato Inter, offerta a sorpresa per Icardi: due giocatori in cambio

Il futuro di Mauro Icardi è tornato in dubbio dopo il no dell’Inter alla prima offerta del Paris Saint Germain. Il club francese, a causa dell’epidemia di Coronavirus, vuole uno sconto da parte della società nerazzurra rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate per il riscatto: Leonardo ha proposto a Marotta e Ausilio 50 milioni di parte fissa e 10 di bonus, una formula che il Biscione non è intenzionato ad accettare.

Lo stallo nella trattativa potrebbe favorire altre pretendenti, come il Chelsea: secondo il tabloid Sun i Blues possono inserirsi nell’affare, e sarebbero disposti ad offrire due contropartite in cambio, oltre ai soldi cash, per convincere l’Inter ad accettare.

Il club londinese sarebbe pronto a mettere sul tavolo i cartellini di due giocatori tra Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Christensen. Soprattutto i due esterni sono da tempo nel mirino di Antonio Conte e Marotta.

Perde quota per Icardi l’opzione Juventus, almeno per questa estate. I bianconeri, forti del rapporto con Wanda Nara, restano per ora alla finestra in attesa di sviluppi. Il destino del giocatore si deciderà a breve: l’opzione di riscatto da parte del Psg scade a fine maggio.

