Mercato Inter, il nuovo attaccante lo sceglie Icardi

In attesa di capire se e quando la Serie A riprenderà, l’Inter sta lavorando anche per la prossima stagione, provando a cercare la soluzione migliore per quanto riguarda il nuovo pacchetto offensivo da mettere a disposizione di Antonio Conte.

La sensazione è che molto dipenderà dal futuro di Mauro Icardi. Il PSG non ha ancora deciso se riscattare o meno l’ex capitano nerazzurro. Si parla di una richiesta di sconto, da parte del club francese, sui 70 milioni di euro fissati al momento del prestito.

Mauro Icardi, in accordo con la sua agente Wanda Nara, starebbe anche cercando di capire se ci siano o meno le condizioni per approdare alla Juventus, magari prendendo il posto di Gonzalo Higuain che potrebbe essere giunto al capolinea della sua avventura bianconera.

Solo quando Mauro Icardi sarà “piazzato”, l’Inter si muoverà per individuare il bomber giusto da inserire nella rosa (dopo aver risolto anche il “caso” Lautaro Martinez). Nelle ultime ore, il nome di Dries Mertens è svanito. Il belga avrebbe, infatti, trovato l’accordo con il Napoli per il rinnovo.

Con Olivier Giroud sempre in stand-by, la pista giusta potrebbe essere quella che porta a Edinson Cavani. El Matador è in uscita dal PSG e un suo ritorno in Italia non è da escludere (ha già giocato in Serie A con le casacche di Palermo e Napoli).

Il problema nella trattativa per Edinson Cavani resta l’elevato stipendio che percepisce il bomber classe 1987, superiore ai 10 milioni di euro. L’Inter, quasi certamente, cercherà di avere uno sconto importante dall’entourage del giocatore.

Non è da escludere che il duo Marotta/Ausilio abbia anche un asso da giocarsi. La possibilità che l’Inter abbia un’ulteriore opzione è probabile. Un nome che ancora non circola ma che, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe di primissima fascia.

SPORTAL.IT | 19-05-2020 08:24