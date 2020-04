Mercato Inter: contatto con Cavani, c'è la svolta per Icardi

L’Inter è alla costante ricerca di una punta di esperienza da inserire nella rosa guidata da Antonio Conte. Il profilo cercato è quello di un attaccante che possa dare il proprio contributo anche dalla panchina e che possa adattarsi a più ruoli sul fronte offensivo.

Da tempo i nerazzurri sono sulle tracce di due centravanti di notevole esperienza come Dries Mertens e Olivier Giroud. Il primo sta decidendo se rinnovare o meno con il Napoli mentre il Campione del Mondo francese fatica a liberarsi dal Chelsea.

Per non rischiare di restare con un pugno di mosche in mano, l’Inter starebbe valutando altre opzioni. Nelle ultime ore, si sta parlando molto di Edinson Cavani. Il bomber è in scadenza di contratto con il PSG e starebbe riflettendo sul proprio futuro.

El Matador, classe 1987, piacerebbe a tantissimi club. L’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone starebbe pressando la dirigenza colchoneros per averlo a disposizione a partire dalla prossima stagione. Attenzione anche all’opzione Napoli (sarebbe un ritorno) e alla suggestione Milan.

L’ostacolo resta, per tutti, l’elevato ingaggio che pretenderebbe Edinson Cavani. L’uruguaiano è abituato a percepire uno stipendio non inferiore ai 10 milioni di euro, netti, a stagione. Una cifra decisamente importante da garantire.

L’Inter proverà a trattare con l’entourage del giocatore per trovare una soluzione e “abbassare” l’investimento. Inoltre il possibile ingaggio di Cavani potrebbe dare la svolta alla telenovela Icardi: il Psg senza l’uruguaiano sarebbe spinto a tenere Maurito (accostato anche alla Juventus) e quindi a versare i 70 milioni di euro accordati con l’Inter per il riscatto.

Nelle prossime settimane, il duo Marotta/Ausilio lavorerà per individuare il profilo ideale per rendere l’attacco nerazzurro ancor più qualitativo. Sempre dato per scontato la non partenza di Lautaro Martinez, seguito, con insistenza, dal Barcellona.

SPORTAL.IT | 27-04-2020 10:23