Mercato Inter: via Godin, Conte vuole un difensore del Barcellona

Resta incandescente l'asse di mercato Inter-Barcellona, non solo per quanto riguarda la possibile operazione Lautaro Martinez. Secondo i media spagnoli, Beppe Marotta e Antonio Conte hanno messo gli occhi su Samuel Umtiti, in uscita dal club catalano.

Il difensore francese, vittima negli ultimi anni di alcuni infortuni, è ai margini della rosa blaugrana (ha giocato appena 31 partite nelle ultime due stagioni) e sarà ceduto a fine stagione. Conte lo considera un rinforzo ideale per il reparto arretrato, il giocatore perfetto da affiancare a Skriniar e De Vrij.

Il 26enne nazionale francese potrebbe rientrare nell'affare Lautaro Martinez, come parziale contropartita tecnica per l'arrivo del Toro a Barcellona.

A fargli posto a Milano sarebbe Diego Godin, che non si è adattato alla difesa a tre del mister leccese e al campionato italiano, ed è pronto a cercare altri lidi dove concludere la sua prestigiosa carriera.

Secondo i tabloid inglesi, sulle sue tracce ci sono anche Tottenham e Manchester United, pronte a darsi battaglia tra pochi mesi: soprattutto il tecnico degli Spurs Mourinho sta spingendo per avere il centrale uruguaiano.

SPORTAL.IT | 26-03-2020 17:59