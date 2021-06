Mercato Juve, accelerata per il colpo a centrocampo: affare in corso

La Juventus accelera per chiudere il primo colpo a centrocampo. Manuel Locatelli è il primo nome sulla lista degli uomini di mercato bianconeri: da un paio d’anni sul taccuino del club torinese, è reduce da un’ottima stagione con il Sassuolo e sta giocando un Europeo di altissimo livello, convincendo anche gli ultimi scettici che è ormai pronto per il salto in una big.

E’ atteso in giornata l’incontro tra la Juventus e l’amministratore delegato della società neroverde Giovanni Carnevali: l’obiettivo è intavolare una trattativa per il centrocampista di Lecco per affondare il colpo il prima possibile e anticipare le altre pretendenti, soprattutto estere, che si sono fatte sentire negli ultimi giorni (non ultimo, il Barcellona).

La Juventus è relativamente tranquilla, i contatti con l’entourage del giocatore sono frequenti, e Locatelli sembra deciso a trasferirsi a Torino nella prossima stagione, ma i bianconeri vogliono mettersi al riparo da possibili sorprese e sono pronti a presentare la prima offerta alla società emiliana.

La richiesta del Sassuolo è di circa 40-45 milioni di euro: servirà una base cash importante, più il cartellino di qualche giovane giocatore, Dragusin sembra il più indiziato a lasciare la Vecchia Signora, con lui Ranocchia, Da Graca e Correia.

“Al momento per Locatelli abbiamo ricevuto solo richieste dall’estero – ha spiegato a Trc l’ad Carnevali -. Confermo che con la Juventus ci vedremo nei prossimi giorni per parlare credo di Locatelli ma anche di giovani, nostri e loro. Locatelli in questi anni a Sassuolo ha fatto progressi importanti soprattutto sull’aspetto caratteriale. Lo prendemmo dal Milan per 12 milioni, cifra importante per il nostro club. La cosa più importante adesso e’ lasciarlo tranquillo, poi il futuro dipenderà molto anche dalle sue idee”.

