Euro 2020: Italia agli ottavi, Locatelli spazza via la Svizzera

L‘Italia di Roberto Mancini continua a brillare a Euro 2020: la Nazionale piega per 3-0 anche la Svizzera nella seconda partita del girone e si qualifica con un turno di anticipo agli ottavi di finale degli Europei.

Gli Azzurri danno ancora spettacolo all’Olimpico, il protagonista della serata è Manuel Locatelli, autore di una doppietta. Nel finale a segno anche Immobile, annullato un gol a capitan Chiellini, costretto ad uscire nel primo tempo per un problema muscolare.

Domenica l’Italia si giocherà il primo posto con il Galles nell’ultima partita del gruppo A.

LA GARA

Dopo i primi minuti di studio, l’Italia prende in mano il match con il piglio già visto con la Turchia. La squadra di Mancini schiaccia nella propria trequarti gli svizzeri, dominando soprattutto a centrocampo dove Barella, Jorginho e Locatelli fanno la differenza. Al 20′ Chiellini trova il vantaggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, il Var annulla per un fallo di mano del capitano azzurro.

Poco dopo il centrale della Juve è costretto ad uscire per un problema muscolare, dentro Acerbi. L’Italia non si scoraggia, continua ad attaccare e al 25′ segna l’1-0 grazie al duo del Sassuolo: Locatelli apre il gioco per Berardi, l’attaccante azzurro si invola sulla destra e serve al centro con un cross basso proprio il compagno del Sassuolo che realizza da posizione ravvicinata.

La squadra di Mancini non cambia atteggiamento, continua ad attaccare e crea altre occasioni con Insigne, Immobile e Spinazzola.

Ripresa, la Svizzera inizia più aggressiva, pressando l’Italia fin dall’area di rigore. Al 52′ arriva però il raddoppio azzurro: Locatelli riceve al limite dell’area elvetica e indovina un sinistro da cecchino che passa tra i due centrali rossocrociati e si insacca nell’angolino alla sinistra di Sommer, impotente.

La squadra di Petkovic si sbilancia e l’Italia in contropiede si avvicina al tris con Berardi. Si fa vedere la Svizzera al 64′ con Zuber, Donnarumma al suo primo intervento del match risponde presente respingendo di piede.

Mancini si copre inserendo Chiesa per Insigne e Toloi per Berardi, Petkovic al contrario dispone i suoi con un 3-4-3 ultra offensivo. L’Italia cerca di addormentare il gioco, ma la Svizzera è ancora viva e al 71′ insidia ancora Donnarumma con Shaqiri, tiro respinto dalla difesa azzurra. In contropiede gli Azzurri sprecano un po’ troppo con Immobile.

Finale un po’ in apnea per l’Italia, stanca dopo il gran ritmo tenuto per buona parte del match, ma Donnarumma rischia poco. E all’89’ arriva il tris, mette la firma anche Immobile al quinto gol nelle ultime sei partite in azzurro. 3-0 al triplice fischio, l’Italia vola già agli ottavi di finale, è la prima Nazionale ad arrivarci: e i ragazzi di Mancini continuano a sognare.

OMNISPORT | 16-06-2021 22:52