PREPARTITA

Italia - Svizzera è valevole per la seconda partita della fase a gironi della competizione Euro 2020.

La partita è in programma il giorno 16 giugno alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro del match sarà il russo Sergei Karasev coadiuvato dagli assistenti Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Al VAR ci sarà il tedesco Bastian Dankert.

Dopo la prima partita l'Italia di Mancini guida il girone A di Euro 2020 con 3 punti grazie alla netta vittoria 3-0 contro la Turchia. La Svizzera invece ha un punto ottenuto con il pareggio contro il Galles nella prima partita.

Dove vedere Italia-Svizzera di Euro 2020, in diretta tv e streaming

Italia-Svizzera si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 giugno. In TV e streaming la partita può essere seguita sul digitale terrestre in chiaro su Rai 1 oppure sul satellite sui canali Sky. Streaming su Rai play e Now TV.

Il calendario completo di Euro 2020