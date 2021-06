Locatelli, il segreto dell'esultanza con la T e lo sfottò a Cr7

Il primo pensiero non è stato urlare davanti alla telecamera “porcaputtèna” come da tormentone acquisito. Manuel Locatelli è impazzito di gioia sia dopo il primo che dopo il secondo gol segnato alla Svizzera ma in testa non aveva Oronzo Canà-Lino Banfi. Il giocatore del Sassuolo ha esultato mimando una T con le dita, a chi si riferiva?

Locatelli, dedica alla moglie e al cane scomparso

Quella T disegnata nell’aria durante una delle sue partite più belle aveva due destinatari: T come Thessa, la sua compagna. Ma anche come Teddy, il cagnolino che non c’è più. Chi è Tessa? Thessa Lacovic è originaria della Costa Rica ed è fidanzata con Manuel Locatelli da 4 anni. Classe 1998, ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi in Media Advertising ed è una e-commerce freelance.

In passato ha lavorato per Sky come producer nel reparto di Sky Cinema, ma anche nell’accoglienza talent e dei casting. Ieri ha commentato l’incredibile partita di Locatelli tramite social: “Senza parole. È successo davvero?” ha scritto su Instagram.

Teddy è il cane morto l’anno scorso

Teddy era il cane amatissimo. il calciatore del Sassuolo aveva postato uno scatto proprio in compagnia del suo amico a 4 zampe lo scorso 14 dicembre del 2020 scrivendo: Teddy, posso solo dirti Grazie. Grazie perché mi hai insegnato cosa significa amare gli animali. Sei stato un cane fantastico e sono fortunato ad averti incontrato nella mia vita! Sarai sempre nel mio cuore, buon viaggio cucciolo mio.

Lo sfottò di Locatelli a Ronaldo

A chiudere la serata Locatelli si è reso protagonista anche di un simpatico siparietto nella sala interviste. Prima di sedersi al tavolo delle conferenze, facendo il verso a Ronaldo, ha spostato platealmente le bottigliette di Coca-cola mettendo davanti a sè solo quelle di acqua.

SPORTEVAI | 17-06-2021 11:06