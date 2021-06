Ronaldo nella bufera, il gesto di Cr7 scatena le polemiche

Oltre le sue dichiarazioni, continua a far discutere il gesto con cui ieri Cristiano Ronaldo ha aperto la conferenza stampa alla vigilia della gara di esordio a Euro 2020 del suo Portogallo. Il fuoriclasse della Juventus, infatti, ancora prima di sedersi davanti ai microfoni ha afferrato le due bottigliette di Coca-Cola poste di fronte alla sua postazione, le ha spostate e sostituite con una bottiglietta d’acqua, dichiarando “bevete acqua”. Non è la prima volta che Ronaldo mette nel mirino la nota bibita gassata, l’ultima, prima di ieri, parlando di suo figlio Cristiano Ronaldo Jr.: “Beve Coca-Cola e aranciata e io mi arrabbio, ci litigo se vedo che mangia patatine fritte: non mi piace”. Sui social, in molti dimostrano di aver apprezzato il gesto di ieri, ma sono veramente in tanti a puntare il dito contro Ronaldo.

Cristiano Ronaldo Vs. Coca-Cola, la reazione dei social

C’è chi lo accusa: “Uno che fa il testimonial del poker online, tra le cause più potenti della tragedia ludopatia nel mondo, per poi fare il fenomeno con lo sponsor della manifestazione. Ridicolo” e chi provoca svelando motivazioni improbabili dietro il gesto: “Conoscendo Ronaldo, come minimo doveva fare uno spot per la Coca-Cola ma non gli hanno hanno dato il compenso che avrebbe voluto”. Chi, nonostante Cr7, non cambia idea: “Bevo la Coca-Cola e me ne infischio di quel montato di Ronaldo”, e chi pensa che il suo gesto possa essere invece essere un: “ottimo spot per Coca-Cola“.

Un tifoso ricorda a Ronaldo che gli sponsor pagano anche il suo contratto e attacca: “Deve fare sempre il fenomeno altrimenti non è contento. Il sig. Ronaldo prende tutti quei soldini anche perché la Coca-Cola finanzia manifestazioni come gli Europei ed è partner commerciale della squadra di club dove gioca… io la vedo come mancanza di rispetto verso uno sponsor che finanzia la manifestazione”, “Senti Ronaldo tu sei pagato fior di milioni non vieni qui a sfottere lo sponsor”. Altri ancora ci vedono indizi per un addio alla Juve: “Ronaldo infastidito dalla Coca-Cola, uno degli sponsor di EURO 2020, ma anche uno dei partner commerciali più importanti della Juventus”.

Non manca ovviamente l’ironia: “Ronaldo ha spostato bottigliette di Coca-Cola perché altrimenti sue risposte sbatteva contro barriera e non arrivava a giornalisti”, oppure: “Imbarazzo tra i fans di Vasco Rossi che tifano Juventus. E adesso che si fa?”, “ciò che ha fatto ieri Ronaldo in conferenza stampa è un nuovo tipo di pubblicità. Pubblicità paradosso“, “Ronaldo che schifa la Coca-Cola mi ha fatto venire in mente Antonella Elia contro la pellicceria sponsor… Quanto sarebbe servito Mike Bongiorno ieri!”.

Infine, molti applaudono Ronaldo. C’è chi posta: “Le performance fuori dal campo di Ronaldo invogliano a tifare anche la Juve che non ne ha bisogno”, chi dichiara: “estrema stima per Ronaldo”, e chi si dice stupito: “Oggi ho visto Cristiano Ronaldo nascondere le bottiglie di Coca-Cola in conferenza stampa agli EURO 2020 e il suo invito a bere acqua mi ha favorevolmente stupito! Bravissimo, ottimo messaggio! E che sguardo truce verso quelle bibite!”.

SPORTEVAI | 15-06-2021 10:44