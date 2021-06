La carica delle wags azzurre: da lady Chiesa alla signora Bonucci

Ventisei uomini a disposizione di Mancini, ventisei donne davanti alle tv (o allo stadio) a sostenerli. E’ la carica delle wags azzurre, le mogli e le fidanzate dei giocatori della Nazionale che stasera debutteranno agli Europei con Italia-Turchia. Un esercito nascosto (non tutte) che tifa come e più della gente comune: tutte disposte a sacrificarsi per un mese senza vedere il proprio amato purchè la truppa del ct arrivi fino alla fine e possa alzare anche la coppa.

Da lady Immobile alla fidanzata di Gigio

Si passa dalla fidanzata di Gigio Donnarumma – al debutto assoluto in una competizione per Nazioni con la maglia azzurra – Alessia Elefante, conosciuta a Castellamare di Stabia e sua compagna da molti anni fino alla moglie di Ciro Immobile, Jessica Malena, forse la più famosa del gruppo. Nata il 17 luglio 1990 a Bucchianico, un piccolo paesino della provincia di Chieti, dopo aver conseguito la maturità ha lasciato la sua terra per trasferirsi a L’Aquila. Uno dei suo sogni era quello di diventare criminologa e si era iscritta alla Facoltà di Scienze delle Investigazioni dell’Università nel capoluogo dell’Abruzzo. Che ha lasciato per seguire Immobile. I due si sono sposati il 23 maggio del 2014 e hanno tre figli: Michela nata nel 2013, Giorgia nata nel 2015 e Mattia nato nel 2019.

La fidanzata di Verratti è modella

C’è poi Jessica Aidi fidanzata di Verratti (che è stato sposato con Laura Zazzara, con la quale ha avuto due bambini, Tommaso e Andrea). È nata a Montpellier l’11 luglio 1992. È una modella e ha origini marocchine. Ha sfilato per celebri marchi di moda ed è finita sulle copertine di importanti riviste come Sports Illustrated e Elle.

Bonucci ha tre figli dalla moglie Martina

Si va poi da Benedetta Quagli, la compagna di Chiesa a Martina Maccari moglie di Bonucci. Nata nel 1985, i due si sono sposati il 21 giugno 2011 a Siena. Hanno tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilde. Adora i tatuaggi e ne ha tre: sul piede la scritta «per gioco o per destino», una lisca di pesce sul braccio e una conchiglia dietro al collo. Ha lavorato come modella e influencer prima di diventare mamma a tempo pieno.

Infine gli italo-brasiliani Emerson Palmieri e Rafael Toloi sono rispettivamente fidanzato con Isadora Nascimento e sposato con Flavia; già sposato anche Alessandro Florenzi, con la bella Ilenia Atzori, Francesco Acerbi è sposato con la splendida Claudia Scarpari; il giovane Alessandro Bastoni è fidanzato con Camilla Bresciani.

SPORTEVAI | 11-06-2021 10:31