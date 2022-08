La Juventus ha fatto la sua scelta: per l'attacco c'è Kostic

La Juventus pronta per l'affondo decisivo. Juventus, Kostic grande aiuto per Vlahovic. La Juventus, pare intenzionata a chiudere l'operazione in tempi rapidi, così da evitare un'asta con il West Ham. Juventus, Kostic grande aiuto per Vlahovic. Nelle sue quattro stagioni all'Eintracht Francoforte, ha giocato 170 partite.Leggi l'articolo09:50