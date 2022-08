04-08-2022 09:06

La Juventus prepara la sua prossima mossa. Nelle ultime ore sono salite, e di molto, le quotazioni di Filip Kostic. Il calciatore serbo è da tempo nel mirino del West Ham però l’affare sembra essersi arenato. A fare chiarezza sulla situazione ci pensa il giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà che sostiene che il giocatore continua ad aspettare la Vecchia Signora con Allegri che avrebbe indicato lui come il giocatore ideale per completare il centrocampo. I costi per arrivare al calciatore, in scadenza nel 2023, sono piuttosto limitati con il cartellino che non supera i 10 milioni più bonus.

Ma il serbo potrebbe non essere l’unico colpo in serbo per la Juventus che vorrebbe cautelarsi con un altro centrocampista. Pedullà insiste da tempo sulla trattativa tra i bianconeri ed il PSG che coinvolgerebbe uno scambio con Paredes pronto a vestire la maglia della Vecchia Signora, mentre a tornare a Parigi sarebbe l’attaccante Kean.

Roma: è il momento di dire addio agli esuberi

La Roma dopo i tantissimi colpi messi a segno nel corso di questo mercato pensa anche alle possibili uscite per sfoltire la rosa. Il più vicino all’addio è Carles Perez, sulle cui tracce c’è da sempre il Celta Vigo. Trattativa in corso anche per Veretout che si avvicina a larghi passi verso l’Olympique Marsiglia. Mentre l’attaccante Shomurodov è più vicino al Torino.

Inter, nuova fumata nera per Sanchez

L’Inter continua a lavorare per la possibile rescissione contrattuale con Alexis Sanchez. Stando a quanto rivela Alfredo Pedullà l’incontro tra il club e gli agenti dei calciatori è avvenuto ma non c’è stata ancora la firma. Una scelta dovuta al fatto che il Marsiglia, pur interessato al calciatore, non ha ancora formulato un’offerta ufficiale.

Il Sassuolo ha scelto il sostituto di Raspadori

Possibili novità anche in casa Sassuolo dove prende sempre più piede la possibile cessione di Giacomo Raspadori, che sembra conteso tra Napoli e Juventus. Ai neroverdi è stato proposto Laurientè, da tempo anche nel mirino del Torino, ma la scelta numera uno resta sempre Andrea Pinamonti, su cui però c’è anche l’Atalanta.

L’Empoli piazza il doppio colpo di mercato

Si rinforza anche l’Empoli che nella giornata di oggi ha piazzato due colpi di mercato. I toscani hanno infatti portato a termine una doppia operazione con l’Atalanta per l’esterno d’attacco Cambiaghi e per l’attaccante Sam Lammers.

Cremonese: oggi è il giorno di Aiwu

Continua il mercato della Cremonese che sembra ormai ad un passo dal nuovo obiettivo per la difesa. Dovrebbe arrivare oggi la parola fine sulla trattativa per il centrale difensivo, classe 2000, Emanuel Aiwu che arriva dal Rapid Vienna.

