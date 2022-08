03-08-2022 18:56

Continua a muoversi il mercato in entrata della Juventus, che mantiene il punto per un obiettivo per il proprio centrocampo: si tratta del serbo Filip Kostic, che potrebbe rivelarsi un potenziale assistman per Vlahovic.

Kostic, summit Juve per chiudere

Attualmente il giocatore classe 1992 è in forze all’Eintracht Francoforte, e secondo La Stampa la dirigenza bianconera potrebbe corrispondere il cartellino con una cifra pari a 10 milioni (a fronte di una richiesta dalla Germania di 12), coperti da una eventuale cessione di Daniele Rugani (dato in direzione Turchia, al Galatasaray). Come ha rivelato Gianluca Di Marzio dal suo sito ufficiale, i bianconeri in queste ore decideranno il da farsi in accordo con Allegri. In questo summit «si dovrà decidere, infatti, se puntare su un esterno di ruolo, come Filip Kostic […] e in quel caso lasciare Moise Kean come vice Dusan Vlahovic, o puntare su un altro profilo che potrebbe giocare anche da prima punta, come Anthony Martial e Giacomo Raspadori, per il quale ci sarà un incontro nella giornata di domani con gli agenti», si legge.

Il West Ham prova il blitz

Kostic resta quindi sulla lista della dirigenza Juve, ma la situazione è ovviamente fluida. Secondo Claudio Raimondi da TG Sportmediaset, il serbo attenderà le decisioni dalla sponda torinese sino a questo fine settimana, altrimenti potrà rivolgersi al West Ham, altra squadra che lo tiene nel mirino. Ergo, bisogna muoversi con una certa sollecitudine visto che il team londinese era sul punto di chiudere con Kostic (si parla di una valutazione di 15 milioni di euro), ma per Allegri questo giocatore rappresenterebbe un inserimento importante nel reparto d’attacco, considerato anche il suo rendimento in termini di assist.

I tifosi bianconeri sperano nell’acquisto

Ed anche i tifosi bianconeri sperano: sui social molti sperano nell’esito positivo della trattativa per chiudere definitivamente sul serbo. L’utente Joseph Difrancesco, ad esempio, scrive su Twitter: “Kostic è il terzo miglior assistman dei top 5 campionati europei, non nell’ultima stagione, ma dal 2018/19. Dati Opta. Player of the season dell’ultima Europa League. Da andare a prenderlo adesso non domattina”. Kino rilancia con un altro tweet eloquente: “Battute a parte, credo davvero che Kostic a livello di qualità prezzo sia il giocatore migliore tra tutti. Poi certo, possiamo dire che non è un’ala sinistra pura, ma d’altronde nemmeno gli altri candidati (o presunti tali) lo sono…”. La piazza bianconera, insomma, freme.

