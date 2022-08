03-08-2022 13:25

Le ultime notizie di mercato riguardanti la Juventus hanno causato una scarica di adrenalina tra i tifosi bianconeri, convinti che il club sia vicino a un importante doppia operazione di mercato volta a rafforzare la difesa di Massimiliano Allegri.

Juventus, fissato il prezzo per Milenkovic

L’interesse sempre più concreto del Galatasaray per Daniele Rugani, infatti, porta i tifosi juventini a sperare che la cessione del difensore ex Empoli sia ormai vicina. Con l’addio di Rugani, la Juventus avrebbe finalmente lo spazio in organico per dare l’assalto a quello che, secondo i supporter bianconeri, potrebbe essere un rinforzo di alto profilo per la Juventus: Nikola Milenkovic.

La mossa della Fiorentina fa sognare gli juventini

La Fiorentina, infatti, pare aver ormai fissato il prezzo del difensore serbo: se non accetterà l’ultima proposta di rinnovo (il suo contratto scadrà nel 2023) Milenkovic verrà messo sul mercato. “La Fiorentina vuole risolvere la questione Milenkovic entro il fine settimana – scrive Nicolò Schira, firma del Giornale, facendo il punto della situazione -: previsto un summit con Ramadani nelle prossime 48 ore. Barone offrirà rinnovo fino al 2025 (3,5 milioni di euro annui). Se il serbo vuole partire, deve portare offerta ufficiale da almeno 15 milioni di euro”.

I tifosi spingono la Juve a buttarsi su Milenkovic

Questa, dunque, la cifra di cui la Fiorentina si accontenterebbe per cedere Milenkovic: una somma che i tifosi della Juventus ritengono alla portata della dirigenza bianconera. “Bisogna vendere Rugani e portare l’offerta subito: è il momento di prendere Milenkovic”, scrive su Twitter Scott. “È arrivata l’ora di Milenkovic”, aggiunge Bianconeri4L. “Ma c’è una clausola da 15 milioni? Fosse così la Juve non dovrebbe aspettare”.

Mapple ha una soluzione migliore per la Juve: “Facciamo cambio. Diamo Rugani alla Fiorentina a 15 milioni: ha molta esperienza internazionale e più o meno guadagna uguale”. JuventusJay guarda oltre: “In un solo colpo mandiamo via Rugani e panchiniamo Bonucci. Mamma mia che operazione mostruosa”. KeyBianconera sogna già la nuova coppia di centrali: “Con Bremer e Milenkovic la difesa è blindata”.

