Juventus, il Galatasaray va dritto su Rugani

02-08-2022 15:49

Daniele Rugani può salutare presto la Juventus. Il difensore centrale è ormai in uscita dal club bianconero e il suo futuro potrebbe non essere più in Serie A. Dopo l’interesse dell’Empoli sono piombati infatti con forza i turchi del Galatasaray. La destinazione sarebbe anche gradita dallo stesso Rugani.

Il giocatore potrebbe così abbandonare il campionato italiano dopo la lunga esperienza in bianconero iniziata nel 2015, con in mezzo i prestiti a Rennes e Cagliari. Con questa cessione, la Juventus andrebbe poi dritta su Nikola Milenkovic, obiettivo difensivo anche dell’Inter.

