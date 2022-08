Fiorentina: Milenkovic tra Italia, Spagna e UK

03-08-2022 08:18

Giornata interlocutoria quella di ieri tra l’entourage di Nikola Milenkovic e il board dellla Fiorentina. Secondo quanto indicato dalla Nazione, l’offerta che soddisfa Commisso e soci non è ancora stata presentata. Le corteggiatrici sono sempre le stesse, con la Juventus che sembra essere disposta a versare la cifra giusta richiesta dai Viola per arrivare al cartellino del connazionale di Vlahovic. Il suo agente, però, ha aperto anche ad altre opportunità, come Premier e Liga, con Tottenham ed Atletico Madrid che seguono la vicenda da spettatrici interessate. Intanto, in casa viola, è stato offerto al giocatore un corposo rinnovo triennale da 2,5 milioni annui.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE