Perdere può far bene. Soprattutto in estate. La sconfitta subita dalla Juventus contro il Real Madrid nella partita che ha chiuso la tournée negli Stati Uniti ha fatto capire in via definitiva a Max Allegri e alla società come gli innesti di Angel Di Maria e Gleison Bremer non possano bastare per rendere la squadra competitiva per il titolo, non solo alla luce dell’infortunio subito da Paul Pogba.

Ansia Juve, la diagnosi su Pogba orienterà l’ultima parte del mercato

A Pasadena la Juve non ha demeritato, ma è stata salvata più volte da Mattia Perin e ha mostrato limiti nella costruzione del gioco che si dovrà cercare di colmare nell’ultimo mese di mercato. Ecco perché il ko contro la squadra di Ancelotti potrà rivelarsi “salutare” a patto che società e allenatore individuino dove indirizzare la parte di tesoretto rimasta dalla cessione di De Ligt. A meno che non sia necessario ricorrere ad un extra budget, uno scenario quest’ultimo che dipenderà dall’esito dell’attesissimo consulto al quale si sottoporrà nelle prossime ore Paul Pogba, ma comunque quasi certo anche alla luce dell’infortunio alla spalla subito da Weston McKennie.

Il colore dell’estate della Juve è infatti cambiato dopo la diagnosi dell’infortunio del francese, per la cui lesione al menisco sarà necessario un intervento chirurgico, la cui invasività sarà decisa proprio nelle prossime ore. Nel caso in cui Pogba sarà costretto a restare ai box fino alla fine del 2023, la Juventus potrebbe infatti decidere di fare un altro investimento di mercato oltre a quelli, già in preventivo, per il regista al quale affidare le chiavi del centrocampo e la punta con la quale completare l’attacco.

Juventus, possibili due innesti a centrocampo: il sogno è Milinkovic-Savic, idea Veretout

Per il ruolo di play si punterà su Leandro Paredes, da prelevare in prestito con diritto di riscatto dal Psg. Da tutte le parti in causa c’è la disponibilità a chiudere nel più breve tempo possibile, ma prima i francesi devono definire con la Roma la cessione di Wijnaldum, in parte legata a quella di Paredes, dato che in base alla percentuale di stipendio dell’olandese che dovrà pagare il Psg si valuteranno le cifre della “dismissione” dell’argentino, il cui arrivo sarà indipendente dalla cessione di Arthur al Valencia, comunque ben avviata. Per l’eventuale altro centrocampista da acquistare in caso di lunga assenza di Pogba il sogno è quello che porta a Sergej Milinkovic-Savic, il giocatore più simile al francese che giochi attualmente in Serie A: la trattativa con la Lazio è però tutta da impostare, Lotito per il proprio gioiello chiede 60 milioni, senza l’inserimento di contropartite tecniche.

Napoli-Raspadori, la Juventus è pronta a inserirsi

Più facile sarebbe puntare su Jordan Veretout, in uscita dalla Roma, società dove gioca quel Nicolò Zaniolo sempre nei radar della Juve, ma allo stato attuale non la prima scelta per l’attacco, dove Allegri punta ad avere un giocatore eclettico in grado di ricoprire sia il ruolo di vice Vlahovic che quello di attaccante esterno, convivendo quindi con il serbo. Caratteristiche che appartengono in pieno a Giacomo Raspadori, per il quale la Juve sta provando a inserirsi tra Napoli e Sassuolo: gli emiliani chiedono 30 milioni più bonus, il giocatore si è già promesso alla squadra di Spalletti con la quale ha raggiunto l’accordo economico, ma l’eventuale ingresso in scena della Juve potrebbe sparigliare le carte e far assistere ad una quasi inedita asta per un gioiello tutto italiano.

