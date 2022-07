Ultimo aggiornamento 22-07-2022 11:03

Quanto è costato De Ligt e quanto vale la plusvalenza per la Juventus Non avere la possibilità di rinnovare il contratto di De Ligt e rischiare di arrivare la prossima stagione ad un anno dalla scadenza avrebbe potuto rappresentare un danno economico per la Juventus che si sarebbe dovuta accontentare magari di una cifra inferiore rispetto a quanto incassato oggi dal Bayern Monaco. La cessione di De Ligt al Bayern Monaco, rappresenta la seconda cessione più onerosa realizzata nella storia dalla Juventus. Approfondimento 11:03

Juve, i tifosi bocciano la linea-Allegri: Basta matusa, spazio ai giovani Dai fan bianconeri arriva un secco no all'idea Paredes per il centrocampo quando in rosa ci sono i baby Fagioli e Miretti Approfondimento 09:20

Mercato Juventus: cosa è successo ieri giovedì 21 luglio 2022

Juve, delusione per Allegri: brutta notizia sul ritorno di Morata. Juventus, si tratta per la risoluzione con Ramsey. Juventus, Arrivabene: "Non lavoriamo per Morata". Paulo Dybala, la Roma e quella clausola che cambia il mercato: parametri e possibilità di annullamento. Juventus: Morata sempre nel mirino. Inter, mercato in alto mare: nuova pretendente per Skriniar e Gosens è un caso. L'esordio dell'ex Juve con la nuova maglia è già un caso, scoppia la bufera. Roma, Mourinho non molla Zaniolo: altro no alla Juventus.