La Juventus non si ferma a Gleison Bremer. Il mercato della società bianconera è in pieno fermento. In attacco c’è sempre la pista Alvaro Morata e si lavora anche all’arrivo di un altro difensore. Per il centrocampo però i bianconeri seguono le indicazioni di Massimiliano Allegri, secondi quanto rivela l’esperto di mercato Nicolò Schira è l’argentino Leandro Paredes, il prescelto dal tecnico toscano per la mediana. Il PSG ne valuta l’uscita ma la trattativa è ancora tutta da imbastire.

Napoli: a un passo Giovanni Simeone

Una giornata calda quella del Napoli che ha portato a casa il sostituto di Koulibaly con il difensore coreano Kim e si avvicina a grossi passi anche all’acquisto di Giovanni Simeone dal Verona. Da chiarire gli ultimi dettagli con il club scaligero.

Udinese: ceduto Molina all’Atletico Madrid

E’ alla fasi finali la trattativa tra l’Atletico Madrid e l’Udinese per la cessione dell’esterno difensivo Nahuel Molina. La società friulana dovrebbe ottenere dalla vendita una cifra che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro per il giocatore argentino. Il calciatore era stato a lungo inseguito anche dalla Juventus, ma è stato attratto dalla possibilità di giocare con Simeone.

Post-Bremer: il Torino accelera per Denayer

Il Torino è alla ricerca di un sostituto per Gleison Bremer. Il giocatore brasiliano passato alla Juventus nei giorni scorsi lascia un buco importante nella difesa della formazione granata ed ora la società del presidente Cairo vuole puntare sull’esperienza internazionale del belga Jason Denayer. L’offerta del Torino è di 1,8 milioni a stagione fino al 2026.

Atalanta: continua la trattativa per Pinamonti

L’Atalanta continua a spingere per arrivare ad Andrea Pinamonti. L’attaccante che si è messo in grande evidenza nella scorsa stagione con la maglia dell’Empoli non troverà posto nell’Inter di Simone Inzaghi. La trattativa non è semplice ma si lavora alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto con l’inserimento di un obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’Inter insiste su una richiesta di 20 milioni di euro e l’inserimento di una “recompra” nell’accordo.

Lazio: Luis Alberto vuole il Siviglia

Luis Alberto ha dichiarato senza mezzi termini la sua volontà di lasciare la Lazio per trasferirsi al Siviglia, in quello che sarebbe per lui un ritorno. Il club spagnolo ha offerto 28 milioni ai biancocelesti che però chiedono una cifra più alta in quanto il 30% della vendita andrà al Liverpool. I biancocelesti al contempo lavorano al colpo Vecino, svincolato dall’Inter.

