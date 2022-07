Juventus, Bremer: "Voglio vincere tutto, mi ispiro a Chiellini"

20-07-2022 22:53

La nuova avventura di Gleison Bremer con la Juventus è iniziata. Il brasiliano vestirà la maglia numero 3, che era di Giorgio Chiellini, e ai microfoni di J Tv ha espresso i suoi primi pensieri da bianconero: “La Juve è una grande squadra che vuole sempre vincere, è la mia ambizione e aspettavo da tanto questo momento: voglio scudetto e Champions”.

“Quando ho visto l’arrivo di Pogba e Di Maria non ho avuto dubbi su chi scegliere. Siamo una squadra costruita per vincere – ha poi aggiunto Bremer -. Mi ispiro a Chiellini, ho parlato con lui che è il miglior difensore italiano. E poi come difende lui…”.

“In questi anni sono migliorato molto, anche Juric mi ha insegnato tanto e mi sento più completo difensivamente – ha spiegato Bremer che ha svelato anche un retroscena -. Devo dire che la Juve era nel mio destino, perché anche il mio cane è bianco e nero”.