Juventus, ufficiale Bremer

20-07-2022

Adesso è ufficiale: Bremer è ufficialmente un giocatore della Juve. Il Torino ha accettato l’offerta dei bianconeri (41 milioni di euro + 9 di bonus, dei quali 4 facilmente raggiungibili).

Il difensore, dopo aver svolto le visite mediche, ha firmato un contratto fino al 2027. La prossima stagione vestirà la maglia numero 3.

Questo il comunicato ufficiale del Torino: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Juventus Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer. La Società desidera ringraziare Gleison, ragazzo perbene e professionista esemplare, per l’entusiasmo, la dedizione e l’impegno che lo hanno sempre contraddistinto in questi anni. Tutto il Torino Football Club saluta Gleison con affetto e con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”.

