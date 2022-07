Juve, i tifosi bocciano la linea-Allegri: Basta matusa, spazio ai giovani

22-07-2022 09:20

Va bene Di Maria, va benissimo Pogba ma ora basta. I tifosi della Juventus non seguono più Allegri nella sua politica di rafforzare la Juventus con giocatori esperti e avanti con gli anni. Per tornare a vincere il tecnico bianconero ha chiesto (e finora ottenuto) campioni già pronti per l’uso ma sembra intenzionato ad andare avanti con questa politica anche su altri ruoli.

Allegri dichiara l’obiettivo scudetto

Nella sua prima conferenza in Usa, in vista del debutto nella tournèe stanotte contro il Chivas Guadalajara, Allegri si è detto soddisfatto degli acquisti fatti finora ed ha parlato di obiettivi: “La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”.

La Juventus punta a Paredes, scambio con Rabiot in vista?

Per puntellare il centrocampo Allegri ha chiesto anche un regista e la priorità è Leandro Paredes. L’argentino è in uscita dal Psg e si sta attivando anche il connazionale Di Maria per convincerlo a venire alla Juve. L’idea sarebbe uno scambio con Rabiot.

I tifosi della Juve preferiscono i giovani a Paredes

Paredes non è anziano, ha 28 anni, ma per i tifosi bianconeri sarebbe preferibile dare fiducia ai baby di casa stando ai commenti sui social: “Non capisco, abbiamo giovani promettenti,(Fagioli, Rovella, Miretti) nostri, quindi gratis, che bisogno c’è di Paredes, che.poi è tanto più forte??”, oppure: “Ma che ci dobbiamo fare con Paredes, un giocatore che non ha mai spostato nulla dovunque sia stato?”.

C’è chi scrive: “o prendono uno forte o meglio non fare niente, con Paredes non miglioriamo e ingolfiamo solo la rosa” e anche: “come la storia del regista, lo cerchiamo da anni ma da anni continuiamo a comprare mezze ali, spero almeno Allegri possa dare fiducia a Fagioli o Rovella, Paredes spero rimanga a Paris”.

Il web è scatenato: “Paredes non serve a niente, costa, e in quel ruolo meglio adattare Locatelli e provare i giovani” e ancora: “Paredes è un pacco totale da tenere il più lontano possibile da Torino, piuttosto preferisco Berardi”.

Infine una voce fuori dal coro: “Non capisco lo scetticismo su Paredes. Ci manca un regista di ruolo, un interprete specifico. Paredes è calciatore di esperienza e carattere, ha gioco corto,gioco lungo e interdizione.Diversamente da quelli che abbiamo,fa schermo a difesa”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE