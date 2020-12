Mercato Juve: emergenza in attacco, tre obiettivi per gennaio

La Juventus è alla ricerca di un altro attaccante a gennaio. La prima parte di stagione dei bianconeri, molto deludenti in campionato (i campioni d’Italia sono sesti a -10 dal Milan capolista), ha evidenziato diverse lacune nella rosa dei campioni d’Italia: tra queste, un evidente problema in attacco, dove preoccupano le condizioni psicofisiche di Paulo Dybala e non possono bastare i soli Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Fabio Paratici valuta alcune alternative per rinforzare la rosa: la pista low cost porta a Fernando Llorente, in uscita dal Napoli. Lo spagnolo tornerebbe di corsa in bianconero, conosce già l’ambiente e non avrebbe particolari pretese sul minutaggio.

Il secondo nome, riporta Tuttosport, è quello di Arek Milik: il bomber polacco è in uscita dal Napoli ed era già stato un obiettivo della Vecchia Signora nella scorsa estate. L’accordo con l’entourage è già stato trovato da tempo, manca quello con il Napoli: Paratici considera troppo alta la richiesta di 15 milioni di euro per un giocatore in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Il terzo obiettivo è un giovane: piace molto ai bianconeri Odsonne Edouard del Celtic, già obiettivo del Milan. Il giocatore francese di origini guianesi, 22 anni, a furia di buone prestazioni in Scozia ed Europa League ha attirato l’attenzione dei bianconeri, che potrebbero presto fare un’offerta. Il Celtic lo valuta circa 30 milioni di euro.

OMNISPORT | 24-12-2020 14:01