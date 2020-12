Milik, addio vicino: retroscena di mercato sull'asse Napoli-Juve

L’avventura di Arkadiusz Milik al Napoli sta ufficialmente per finire, anche se il bomber polacco, di fatto, è già dalla scorsa estate fuori dalla rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’ sarà la Juventus a godere delle prestazioni del polacco, per una cifra attorio ai 10 milioni di euro.

Sull’asse Juve-Napoli, però, è spuntato fuori un retroscena decisamente interessante: il Napoli, infatti, avrebbe provato a trattenere Milik, cercando di tenere alto il prezzo, offrendo invece alla Juventus Fernando Llorente, altro attaccante ormai fuori dalle gerarchie del tecnico calabrese.

Il ritorno del Navarro a Torino (a cinque anni di distanza dall’addio) non ha però solleticato l’interesse della dirigenza bianconera, che vorrebbe svecchiare la rosa e ha individuato ormai in Milik il profilo dell’attaccante ideale per gli schemi di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, infatti, è alla ricerca di un centravanti forte fisicamente, che possa dare peso in avanti.

Il nodo sul prezzo è vicino alla sua risoluzione: De Laurentiis si è convinto a vendere Milik subito per non perderlo a parametro zero, ed è disposto a chiedere molto meno dei 18 milioni di euro stabiliti in fase di apertura di trattativa. L’accordo accontenterebbe non poco il calciatore, che firmerebbe un pluriennale da almeno 4 milioni l’anno (bonus esclusi).

Non meno importante è poi il ritorno in campo in vista degli Europei in programma la prossima estate. La convocazione di Milik, infatti, sarebbe a forte rischio (come anticipato qualche settimana fa dal presidente della Federcalcio polacca, Zibì Boniek) qualora non dovesse ritornare a calcare il rettangolo verde, ricominciando a dimostrare tutto il suo valore in vista dell’appuntamento continentale.

OMNISPORT | 22-12-2020 13:09