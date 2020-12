Napoli, Gattuso e quel ritiro dal doppio significato

Non c’è più tempo, o così pare, per il Napoli privato di Insigne e con una sequenza intollerabile di risultati più che abominevoli per la proprietà che, dopo aver assistito alla sconfitta con la Lazio di Ciro Immobile, ha deciso di affrontare la situazione. Il comunicato, come sempre avviene in queste circostanze, non spiega ma dà comunicazione di un fatto: il ritiro.

Il ritiro del Napoli dopo il ko con la Lazio

Dopo il consueto rituale, ormai, relativo ai risultati dei tamponi a cui è stata sottoposta la squadra il Napoli ha deciso di pubblicare con una nota la conseguenza immediata di quanto raccolto (poco, pochissimo) in questi ultimi frammenti di calcio giocato:

“Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino”.

Non è una cosa nuova, un inedito insomma per il Napoli: quando le cose non girano per il verso giusto, non c’è quel tocco e quell’urlo di Gattuso che addestri i ragazzi in campo, ecco che scatta il ritiro. Una decisione necessaria, indispensabile che impone agli azzurri di rimanere a Castelvolturno fino al match in calendario contro il Torino in questo finire dell’anno 2020.

Il Napoli che non piace: il futuro di Gattuso

Pur considerando ogni attenuante possibile, il Napoli è parso opaco, incolore nonostante la preparazione e la meticolosa attenzione del tecnico a questa partita dopo la battuta d’arresto con l’Inter. E anche se i problemi che affliggono Gattuso sono molteplici, da quelli personali legati alla malattia che lo tormenta dagli ultimi anni con la maglia del Milan (ci riferiamo alla miastenia oculare) alle questioni di feeling con Aurelio De Laurentiis e agli infortuni, non c’è giustificazione. Non alle distrazioni e alla mancanza di applicazione, come se quanto costruito in allenamento fosse sfumato, annichilito. A prescindere dalle possibili sostituzioni o incertezze, e questo è il secondo risvolto di questo ritiro, legate alla sua figura.

VIRGILIO SPORT | 21-12-2020 11:55