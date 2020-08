Mercato Juve: la reazione di Cristiano Ronaldo all'arrivo di Pirlo

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato messo in dubbio negli ultimi giorni dopo l’eliminazione dalla Champions League e l’arrivo di Andrea Pirlo al posto di Maurizio Sarri.

Ma, secondo le indiscrezioni provenienti da Torino, il futuro bianconero di CR7 non è mai stato così certo: secondo la Gazzetta dello Sport il cinque volte Pallone d’Oro, che con il mister toscano non si è mai trovato particolarmente bene a livello caratteriale, ha gradito molto la scelta di un campione come Pirlo in panchina, un gestore di uomini meno legato agli schemi tattici.

Ronaldo è stimolato dall’arrivo di Pirlo, e spera di ritrovare in lui un altro Zinedine Zidane, in grado di vincere 3 Champions League consecutive alla prima vera grande esperienza in panchina.

CR7 su Instagram prima dell’esonero di Sarri aveva mandato questo messaggio al club bianconero: “La stagione 2019/20 per noi è finita, molto più tardi del solito ma comunque prima di quanto ci aspettavamo. Ora è tempo di riflettere, di analizzare gli aspetti positivi e negativi di questa stagione perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorarsi”.

“Un top club come la Juventus deve sempre ragionare come il migliore del mondo, lavorare come il migliore del mondo in modo da potersi definire uno dei migliori e più forti club al mondo. Vincere la Serie A ancora una volta, in un’annata così difficile, è qualcosa di cui sono molto fiero. Personalmente, aver segnato 37 gol per la Juve e 11 per la Nazionale portoghese è qualcosa che mi fa affrontare il futuro con rinnovata ambizione e desiderio di continuare a migliorare anno dopo anno. Ma i tifosi ci chiedono di più. Si aspettano di più da noi. E noi dobbiamo rispondere, dobbiamo convivere con le più alte aspettative. Che questo breve periodo di vacanza permetta a tutti noi di prendere le decisioni migliori per il futuro e di tornare più forti e determinati che mai. Ci vediamo presto!”.

OMNISPORT | 12-08-2020 07:53