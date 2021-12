Mercato Juve, novità su Mauro Icardi: cosa manca e le alternative

14-12-2021 14:28

Juventus a caccia di gol: le 23 reti in 17 partite di campionato testimoniano le difficoltà sotto porta della squadra di Max Allegri. Moise Kean ha finora deluso, Paulo Dybala è spesso infortunato e Alvaro Morata è in crisi d’identità: la Vecchia Signora è alla ricerca di una punta prolifica in grado di colmare in parte il vuoto di gol lasciato dalla partenza di Cristiano Ronaldo. Il primo nome sulla lista resta quello di Mauro Icardi, da anni accostato ai bianconeri.

Mercato, Juve-Icardi: il punto sulla trattativa

Il Paris Saint Germain e il club torinese hanno ripreso da alcune settimane i contatti per preparare un possibile trasferimento dell’attaccante argentino in Italia. Il giocatore non trova spazio nella collezione di stelle a disposizione di Pochettino, e non gode certo di ottimi rapporti con il neo arrivato Lionel Messi.

L’ex capitano dell’Inter non vede l’ora di trasferirsi a Torino, ma l’affare resta in salita: il Paris Saint Germain infatti respinge la richiesta della Juve per un prestito con diritto di riscatto, e vuole invece l’obbligo di riscatto per il prossimo giugno, una eventualità che al momento la dirigenza bianconera non può assolutamente garantire, riporta calciomercato.com. Le due parti continuano comunque a parlare, alla ricerca di una soluzione che possa accontentare entrambe.

Mercato Juve: le alternative a Mauro Icardi

Sulla lista di Federico Cherubini c’è anche Gianluca Scamacca: l’attaccante del Sassuolo è da tempo un obiettivo della Juve ma gli emiliani chiedono almeno 40 milioni per una cessione durante la finestra invernale di mercato, soprattutto considerata la probabile partenza di Boga verso l’Atalanta. C’è poi la suggestione Cavani: l’attaccante uruguaiano vuole andarsene dal Manchester United, e non ha escluso un ritorno in Italia. Ma il suo ingaggio non è sostenibile dalla Vecchia Signora, poco convinta anche dall’età ormai troppo avanzata del Matador.

Mercato Juve: sempre più lontano Vlahovic

Dusan Vlahovic è il sogno proibito della Juventus: i bianconeri sono da tempo in contatto con l’entourage del giocatore, ma nell’ottica di un possibile trasferimento nella prossima estate, mentre Max Allegri ha bisogno di gol subito per puntare ad andare avanti in Champions League e per il quarto posto in campionato. Inoltre Commisso lo cederà a gennaio solo per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, una somma che per ora allontana anche le big di Premier League.

