Ligue 1, il PSG fissa il prezzo di Mauro Icardi: fuori portata per l'Italia

10-12-2021 15:44

Il PSG ha necessità di vendere pesantemente dopo la faraonica campagna acquisti estive che ha visto arrivare nella capitale francese gente come Hakimi, Donnarumma e Messi. Pochettino avrebbe già comunicato alla società quali sono i giocatori sui quali non vuole puntare e, come scrive l’Equipe, tra questi rientra anche Mauro Icardi, ormai quinta scelta dell’attacco francese.

Il problema è che nonostante tutto il PSG non fa sconti e continua a chiedere 50 milioni. Una brutta notizia per Milan e Juventus, le due italiane interessante a maurito: nessuna delle due infatti può spingersi a tanto, e quindi ormai la pista italiana sembra essere da escludere.

Chi si può permettere Icardi però sono pochissime squadre in giro per l’Europa. L’unica ipotesi concreta, al momento, rimane quella del prestito di 6 mesi, qualcosa su cui le due società italiane, insieme anche a Chelsea e Arsenal, sono pronte a prendere le giuste informazioni.

