Wanda Nara e Icardi esclusi dalla celebrazione per Messi: retroscena

01-12-2021 15:07

Tanto ovvio il Pallone d’oro a Leo Messi, tanto imprevedibile l’impatto mediatico del mancato invito a Mauro Icardi e a Wanda Nara al gala organizzata che ha consacrato alla storia il campione con il settimo riconoscimento in carriera. Una iperbole che sta attanagliando l’informazione argentina, complice l’esplosione del Wanda gate e il relativo epilogo (che poi fine non è davvero, stando alle ultime affermazioni della China Suarez) che dosa in abbondanza gli ingredienti di una diatriba che investe direttamente Wanda Nara.

Leo Messi, la festa per il Pallone d’oro: mistero Icardi

Tra Messi e Icardi non vi sarebbe un rapporto idilliaco, sospettano i giornalisti di Los Angeles de la Manana. proprio Angel de Brito, sui propri canali social, ha evidenziato la stranezza, questa anomalia legata a una assenza rumorosissima da parte della coppia più seguita in Sudamerica e in Europa e forse a livello planetario.

In una diretta, il giornalista e conduttore televisivo ha ricostruito con Yanina Latorre questa sgradevole situazione, rivelando che ci sarebbe una “questione personale” tra Paredes e Wanda. Da qui l’esclusione della coppia, che sembrerebbe in ottimi rapporti con Messi e sua moglie Antonela.

La riconciliazione tra Wanda Nara e Icardi dopo la crisi

Nella tormentata separazione, conclusasi con una riconciliazione altrettanto complicata, tra Icardi e Wanda Nara si aggiunge anche la componente M, ovvero Messi. La celebrazione, condivisa con il PSG e l’intero gruppo squadra del settimo Pallone d’oro non avrebbe dunque urtato solo Cristiano Ronaldo e lasciati inappagati i sogni di Robert Lewandoski e Jorginho. Anche nel momento del divertimento, per il clan Icardi si sarebbe consumata una piccola, ma inevitabile polemica a strascico della vittoria di Leo.

Festa Messi: la foto di gruppo senza Wanda Nara

Nella foto delle mogli dei giocatori del PSG, manca Wanda Nara la quale ha superato la soglia dei 10 milioni di followers su Instagram (una star planetaria). Secondo quanto si vede dalle stories, i due avrebbero trascorso la scorsa serata in casa: Icardi ha dedicato a Donnarumma e Messi le proprie stories fotografando la diretta della premiazione di France Football, dettaglio che avrebbe alimentato la convinzione nei followers e in Argentina che Mauro e Wanda non fossero presenti alla festa.

VIRGILIO SPORT