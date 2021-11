Messi Pallone d’Oro per la 7^ volta. Ecco chi ne ha di più in bacheca

30-11-2021 09:54

Nel 2020 anche il calcio ha subito un forte scossone. Oltre al rinvio dei campionati europei e all’interruzione dei tornei nazionali, lo scorso anno verrà ricordato dagli amanti del calcio anche come quello in cui non è stato assegnato il Pallone d’Oro.

Il prestigioso trofeo è invece tornato per l’edizione 2021: ieri sera a Parigi Lionel Messi è stato infatti incoronato nuovamente come il calciatore più forte del mondo. La vittoria, che arriva dopo il trionfo della nazionale argentina in Coppa America, segue quella del 2019 quando era stato sempre l’ex giocatore del Barcellona ad alzare il Pallone d’Oro.

Ma quali sono i giocatori al mondo che hanno vinto più volte il trofeo?

I giocatori che hanno vinto più Palloni d’Oro

In cima alla classifica troviamo proprio Lionel Messi. “La pulce argentina”, con la vittoria del 2021, è arrivato a quota 7 ed è il calciatore che ha collezionato più Palloni d’Oro da quando è stato istituito il premio. Non solo: nel palmarès di Messi figurano anche cinque secondi posti e un terzo, nel 2007.

In seconda posizione, con cinque Palloni d’Oro, troviamo il portoghese Cristiano Ronaldo che è riuscito a conquistare il riconoscimento nel 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Messi e Ronaldo insieme hanno, quindi, di fatto dominato il trofeo dal 2008 a oggi.

In terza posizione, a pari merito, si piazzano Michel Platini, Johan Cruyff e Marco van Basten, che hanno vinto tre Palloni d’Oro ciascuno. Platini è, inoltre, arrivato per ben 2 anni terzo, nel 1977 e nel 1980, mentre Johan Cryuff una volta, nel 1975. Tra i giocatori che hanno vinto due Palloni d’Oro troviamo infine Franz Beckenbauer, Ronaldo, Alfredo Di Stèfano, Kevin Keegan e Karl-Heinz Rummenigge.

La classifica delle squadre che hanno vinto più Palloni d’Oro

Se questi sono i calciatori che hanno vinto più Palloni d’Oro nella storia del calcio, quali sono i club più titolati? In prima posizione troviamo il Barcellona con 12 trofei vinti. Senza il passaggio di Messi al PSG la squadra catalana avrebbe oggi raggiunto quota 13. Sono 6 in totale i giocatori che hanno vinto un Pallone d’oro con il Barcellona. Al secondo posto della classifica dei club troviamo il Real Madrid con 7 giocatori, tra cui il già citato Cristiano Ronaldo, e la vittoria di 11 premi totali. La terza posizione parla invece italiano ed è condivisa da Juventus e Milan. Entrambe le squadre vantano un totale di 8 Palloni d’Oro vinti con 6 giocatori. Chiude la top 5 il Bayern Monaco con 3 giocatori e 5 premi.

Quali sono i calciatori italiani che hanno vinto il Pallone d’Oro?

I giocatori italiani che hanno vinto il Pallone d’Oro sono 5. Nella classifica per nazionalità il nostro Paese è in sesta posizione. Nel gradino più alto sale la Germania con 5 giocatori che lo hanno vinto e 7 premi. Seguono l’Olanda e il Portogallo, con 3 giocatori vincenti e 7 premi, la Francia con 4 giocatori e 6 premi e, quindi, l’Argentina con un solo giocatore, Messi, ma ben 7 premi. L’Italia, come dicevamo, è in testa alla classifica assieme alla Germania tra i giocatori più vincenti, cinque, ma questi calciatori hanno vinto il premio “solo” una volta.

Il primo giocatore italiano ad aver conquistato il trofeo è stato Omar Sivori nel 1961. Sei anni dopo l’istituzione del premio, Sivori, che allora giocava nella Juventus, è riuscito a trionfare con 46 punti, staccando di 6 punti Luis Suárez che l’aveva vinto l’anno precedente e che in quell’anno giocava nell’Inter.

Il secondo giocatore italiano a vincere il Pallone d’Oro è stato Gianni Rivera con il Milan, in un’annata, il 1969, in cui un altro calciatore del nostro Paese si è piazzato al secondo posto: Gigi Riva, che militava nel Cagliari. Da allora, si sono dovuti attendere ben 13 anni prima di rivedere il Pallone d’Oro tornare in Italia: a riportarlo è stato Paolo Rossi che ha vinto il trofeo nel 1982 con 115 punti. Gli ultimi due vincitori del trofeo sono stati Roberto Baggio, nel 1993, quando giocava nella Juventus, e Fabio Cannavaro nel 2006 a coronamento del Mondiale conquistato con l’Italia.

FAQ Quanti Palloni d'oro ha vinto Messi? 7 Quanti italiani hanno vinto il Pallone d'oro? 5 Qual è l'ultimo giocatore italiano ad aver vinto il Pallone d'oro? Fabio Cannavaro

